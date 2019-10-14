Путин и король Саудовской Аравии передвигались по дворцу на электрокаре — видео

Часть переговоров с лидером Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом президент России провёл во время поездки по королевскому дворцу в Эр-Рияде на электрокаре. В машине находились только водитель, главы двух стран и переводчик. Рядом с электромобилем шли саудовские чиновники и представители Вооружённых сил Королевства.
Отметим, необычный формат передвижения по королевским апартаментам, вероятно, продиктован ослабленным здоровьем 83-летнего саудовского монарха.
Напомним, Владимир Путин прибыл сегодня с официальным визитом в Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. Планируется, что будет подписан ряд соглашений.
Ранее Лайф рассказывал, чем угощают российского лидера во дворце в Эр-Рияде.
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