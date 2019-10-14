В аэропорту Токио из-за тайфуна застряла группа российских туристов

По словам путешественников, авиакомпания до сих пор не предоставила им ни еду, ни отель.

Посольство РФ в Японии держит на контроле ситуацию с российскими туристами, которые не могут вылететь домой из-за тайфуна "Хагибис". Комментарий дипмиссии приводит "Типичный Екатеринбург".

— В посольство поступают многочисленные обращения соотечественников, связанные с экстренной отменой ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines. Консотдел посольства во взаимодействии с авиакомпанией и российскими турагентами ведёт работу по поиску возможных решений в каждом конкретном случае. Держим вопрос на контроле, — заверили в дипмиссии.

Туристы из РФ пожаловались на то, что они застряли в аэропорту Токио, а авиакомпания до сих пор не предоставила им ни еду, ни отель. По словам одного из россиян, проблема усугубляется тем, что у некоторых участников группы скоро заканчивается действие виз. Всего в аэропорту Нарита находится 16 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Ярославля, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Самары и Пензы.

Напомним, тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центра страны, включая Токио. По последним данным, жертвами катаклизма стали почти 40 человек. Около 135 тысяч жилищ остаются без водоснабжения и около 100 тысяч — без света.