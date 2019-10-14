В Москве вооружённые люди на трёх машинах дерзко ограбили водителя "мерседеса"

Его запугали выстрелами, избили и забрали, по данным СМИ, шесть миллионов рублей.

В Москве на Ленинском проспекте совершено дерзкое ограбление. Несколько человек на трёх легковых машинах заблокировали "мерседес". Они стали стрелять, избили водителя и забрали у него крупную сумму денег. Об этом рассказали Лайфу в ГУ МВД РФ по Москве.

— Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в ведомстве.

Пострадавшего передали медикам. По данным агентства "Москва", добычей преступников стало шесть миллионов рублей.

Подобный случай всего несколько дней назад произошёл на юго-востоке Москвы.