В Москве вооружённые люди на трёх машинах дерзко ограбили водителя "мерседеса"

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Фото © Flickr / Peter Anderson

Его запугали выстрелами, избили и забрали, по данным СМИ, шесть миллионов рублей.

В Москве на Ленинском проспекте совершено дерзкое ограбление. Несколько человек на трёх легковых машинах заблокировали "мерседес". Они стали стрелять, избили водителя и забрали у него крупную сумму денег. Об этом рассказали Лайфу в ГУ МВД РФ по Москве.

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в ведомстве.

Пострадавшего передали медикам. По данным агентства "Москва", добычей преступников стало шесть миллионов рублей.

Подобный случай всего несколько дней назад произошёл на юго-востоке Москвы.

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