СК задержал ещё четырёх участников несогласованной акции в Москве, двое скрылись

Ещё четверо участников несогласованной акции в центре Москвы 27 июля задержаны, ещё двое скрылись. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Установлено шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), — пояснила Петренко.

Задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. У них дома провели обыски, в скором времени им предъявят обвинение.

— Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись, — пояснила Петренко.

Один из задержанных подозревается в координировании действий участников незаконной акции, трое — в нападении на сотрудников правоохранительных органов.