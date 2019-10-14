В Лиге женского хоккея прокомментировали инцидент с "Соболем" в Шереметьево

Тренеру команды в кол-центре "Аэрофлота" заявили, что не может такого быть, чтобы люди стояли и их не пустили.

Лига женского хоккея выпустила официальный комментарий по поводу ситуации с иркутской командой "Соболь", которая не смогла вылететь из Москвы домой рейсом "Аэрофлота" из-за того, что все её члены пришли к стойке за 19 минут до вылета, то есть опоздали на минуту.

После матчей для команд "Гризли-1" из Новосибирска и "Соболь" из Иркутска был организован трансфер в терминал B аэропорта Шереметьево. Автобус прибыл к терминалу в 22:00. Клуб "Гризли-1" успел пройти все предполётные процедуры и вылететь домой, а у "Соболя" это не вышло, хотя их рейс был на пять минут позднее.

— Команда "Соболь", по полученной нами информации, которая была впоследствии подтверждена нашей компанией-партнёром, отвечающей за трансферы, представителем "Аэрофлота", прибыла к выходу на посадку в 00:46, вылет по расписанию у них был в 01:05 14 октября. Команде в посадке было отказано, — подтвердила Лига заявление спортсменок.

Тренер команды пожаловалась в кол-центр "Аэрофлота", там просто не поверили в возможность этой ситуации и предложили обратиться в офис компании в аэропорту.

— В первую очередь нам надо было решить возникшую проблему и помочь людям в этой непростой для них ситуации. Что нами и было оперативно сделано. Разбираться с тем, почему, как и что произошло, будем уже позже, когда получим всю необходимую информацию и проанализируем её. Тогда и сделаем соответствующие выводы, — заявила генеральный директор ЛЖХ Оксана Егорова.

Девушкам и их сопровождающим в Лиге предложили отправиться в Новосибирск, правда, уже из Домодедово. А из Новосибирска в Иркутск по железной дороге. Семь человек из 13 согласились на данный вариант. Шесть человек заявили о том, что они самостоятельно решат вопрос с авиабилетами, они также вылетают в Новосибирск 14 октября из аэропорта Домодедово. Для всех Лига предоставила трансфер.