Рогозин — о полёте саудовских астронавтов в космос: Можем договориться

Он считает, что визит Владимира Путина в Эр-Рияд открыл большие возможности для сотрудничества двух стран в космической отрасли.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о возможности работы саудовских астронавтов на российском сегменте МКС после их тренировки на наших базах.

— Я думаю, что мы можем договориться по поводу того, чтобы обеспечить рабочие места на МКС в рамках российского сегмента, — сказал корреспонденту Лайфа глава корпорации.

По его словам, при достижении таких договорённостей саудовские космонавты будут тренироваться исключительно на российских базах. Рогозин отметил, что визит президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд открыл большие возможности для сотрудничества двух стран в космической отрасли.

Ранее сегодня на российско-саудовских переговорах было подписано в том числе заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.