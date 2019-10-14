Четырёхлетняя россиянка полгода проходила с кисточкой для рисования в голове

Металлический обломок прошёл в глотку и остался в тканях, когда малышка упала с кистью во рту.

Кемеровские врачи удалили обломок кисти для рисования из головы четырёхлетней пациентки. Инородный предмет находился между черепом и шеей ребёнка на протяжении полугода.

Металлический обломок застрял в организме малышки, когда она упала с кистью во рту. Тогда рукоять вытащили, а саму кисточку в металлической оправе — нет. Полгода девочку не беспокоил обломок, но несколько дней назад у неё появился гной из слухового прохода. Родители девочки обратились к врачам, и те нашли виновника недуга.

— Часть кисти для рисования врачи-оториноларингологи областной детской клинической больницы извлекли из крылонёбной ямки — пространством между шеей и черепом, — сообщили в кемеровской больнице.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное, она восстанавливается после операции.

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