Четырёхлетняя россиянка полгода проходила с кисточкой для рисования в голове

Кемеровские врачи удалили обломок кисти для рисования из головы четырёхлетней пациентки. Инородный предмет находился между черепом и шеей ребёнка на протяжении полугода.
Металлический обломок застрял в организме малышки, когда она упала с кистью во рту. Тогда рукоять вытащили, а саму кисточку в металлической оправе — нет. Полгода девочку не беспокоил обломок, но несколько дней назад у неё появился гной из слухового прохода. Родители девочки обратились к врачам, и те нашли виновника недуга.
— Часть кисти для рисования врачи-оториноларингологи областной детской клинической больницы извлекли из крылонёбной ямки — пространством между шеей и черепом, — сообщили в кемеровской больнице.
Сейчас состояние девочки удовлетворительное, она восстанавливается после операции.
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