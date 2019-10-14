Фонд президентских грантов выбрал топ-100 лучших реализованных проектов

Конкурс предстоял серьёзный: по семь проектов на место. Результаты будут опубликованы сегодня на сайте оценка.гранты.рф.

Фонд президентских грантов выбрал топ-100 лучших проектов, получивших финансирование в 2017-м и реализованных в 2018 году. Выбор предстоял серьёзный: по семь проектов на место. Чтобы определить лучших, эксперты ориентировались на три критерия: качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость.

— Если организация закрытая, если проект не освещается, то я, как человек, желающий узнать, например, куда мне отвести ребёнка, как мне получить поддержку от НКО, не могу их найти, и это плохо, — комментирует генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Топ-100 сегодня будет опубликован на сайте оценка.гранты.рф. По словам первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, представителей лидирующей сотни пригласят на форум волонтёров, который пройдёт 5 декабря.

— Сто лучших — это всё-таки пример для других, — подчеркнул Кириенко. — Этот опыт надо тиражировать. Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространён на территорию других регионов.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Победителями первого конкурса президентских грантов 2019 года стали более 1,6 тысячи некоммерческих организаций. Самый большой грант в размере 66 миллионов рублей получил фестиваль детского творчества "Добрая волна". А по итогам второго конкурса 2019 года 2128 некоммерческих организаций получат президентские гранты на общую сумму 4,35 миллиарда рублей.