Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета по имени Альфа

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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд. Фото © Kremlin

Монарх тепло поблагодарил российского лидера за пернатый подарок и преподнёс ему картину.

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд обменялись подарками. Российский лидер передал монарху камчатского кречета по кличке Альфа.

<p>Фото ©L!FE</p>

— Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению, — сказал Путин Аль Сауду.

Король тепло поблагодарил президента России за пернатый подарок и преподнёс ему картину.

Ранее сообщалось, что кречета зовут Альфа, но Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд сможет переименовать птицу, если ему не понравится эта кличка.

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