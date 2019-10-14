Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета по имени Альфа

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд обменялись подарками. Российский лидер передал монарху камчатского кречета по кличке Альфа.
— Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению, — сказал Путин Аль Сауду.
Король тепло поблагодарил президента России за пернатый подарок и преподнёс ему картину.
Ранее сообщалось, что кречета зовут Альфа, но Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд сможет переименовать птицу, если ему не понравится эта кличка.
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