Житель Урала обезглавил двух кошек из-за ссоры с женой

Супруга устроила ему скандал за пьянство, и он решил ей отомстить таким образом.

В городе Сухой Лог в Свердловской области 32-летний местный житель решил вернуть сбежавшую супругу угрозами. Он пообещал убить её, если она не вернётся, а в знак серьёзности своих намерений расправился над двумя домашними животными — кошкой Мурой и котом Кокосом. Женщина не подчинилась его требованиям и решила, что лучше обратиться в полицию.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочерёдно при помощи топора убил её кота и кошку. Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, "кухонный боксёр" сообщил ей о своих "подвигах", пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернётся домой, — рассказал Лайфу пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь победителю кошек грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Однако в полиции замечают, что высока вероятность, что женщина примирится с дебоширом ради двоих детей.

В другом населённом пункте области также произошёл ужасающий случай живодёрства. Школьники жестоко убили четырёх щенков, закопав их живьём, а когда животные выжили после суток под землёй, добили их палками. Всё происходило на глазах у трёхлетних детей.