Мосгорсуд признал законным приговор программисту Котову

Программисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, оставили приговор без изменений. Решение Тверского суда признано законным.
— Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения, — объявила судья.
10 августа Котов был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за акции 2 марта, 13 мая и 12 июня — все они не были санкционированы. После акции 10 августа он был задержан при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В итоге 5 сентября его приговорили к четырём годам колонии.
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