Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Подмосковье — видео

Крупный пожар вспыхнул в подмосковных Люберцах. Огнём оказался охвачен многоквартирный двухэтажный дом на несколько семей в СНТ "Зелёная зона". На кадрах с места происшествия видно, как языки пламени вырываются с разных сторон дома, а через крышу валит густой дым. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи.
По информации очевидцев, неизвестный мужчина спас из горящего дома месячного ребёнка и через дорогу отнёс его в 23-ю поликлинику. Но также сообщается, что в доме ещё могут находиться дети и животные.
Напомним, ранее Лайф публиковал видео масштабного пожара на территории Кузнецовского плато в Красноярске. Пламя распространилось на площади около тысячи квадратных метров.
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