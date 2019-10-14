Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Подмосковье — видео

По предварительным данным, неизвестный мужчина спас из огня младенца и отнёс его в расположенную рядом поликлинику.

Крупный пожар вспыхнул в подмосковных Люберцах. Огнём оказался охвачен многоквартирный двухэтажный дом на несколько семей в СНТ "Зелёная зона". На кадрах с места происшествия видно, как языки пламени вырываются с разных сторон дома, а через крышу валит густой дым. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи.

По информации очевидцев, неизвестный мужчина спас из горящего дома месячного ребёнка и через дорогу отнёс его в 23-ю поликлинику. Но также сообщается, что в доме ещё могут находиться дети и животные.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео масштабного пожара на территории Кузнецовского плато в Красноярске. Пламя распространилось на площади около тысячи квадратных метров.