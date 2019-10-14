"Минут 40 колотил". На Урале сын избил отца-пенсионера после его жалобы в СМИ

Пожилой мужчина рассказывает, что тот пытается наносить удары так, чтобы было больно, но синяков не осталось.

Пенсионер из Екатеринбурга Борис Боярских рассказал, что сын снова избил его после того, как в СМИ появилась история их семейной драмы.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 80-летний дедушка вот уже 12 лет живёт как в аду — сын напивается и избивает его, пытаясь выжить из трёхкомнатной квартиры.

— Последний раз вот после вашего приезда избил меня. Я, конечно, начал писать заявление, а он тут расплакался, что в командировку его отправляют. Сказал мне, положа руку на сердце. Как только я заявление забрал, оказалось, что он нигде не работает, — рассказал мужчина.

По словам пенсионера, родной сын бил по голове и туловищу в течение 40 минут.

— Он бьёт по костям, по голове, по спине. Бьёт по таким местам, чтобы было одновременно больно, но и не оставались синяки. Он просто хочет от меня избавиться, — признался дедушка.

По решению суда, 5/6 квартиры принадлежит пенсионеру. Он говорит, что хочет продать свою долю и переехать в Санкт-Петербург к дочери. Однако первая же попытка привести риелтора закончилась конфликтом. Борис Георгиевич уже обращался в полицию, но дело на сына так и не завели.