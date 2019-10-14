"Минут 40 колотил". На Урале сын избил отца-пенсионера после его жалобы в СМИ

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Пожилой мужчина рассказывает, что тот пытается наносить удары так, чтобы было больно, но синяков не осталось.

Пенсионер из Екатеринбурга Борис Боярских рассказал, что сын снова избил его после того, как в СМИ появилась история их семейной драмы.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 80-летний дедушка вот уже 12 лет живёт как в аду — сын напивается и избивает его, пытаясь выжить из трёхкомнатной квартиры.

Последний раз вот после вашего приезда избил меня. Я, конечно, начал писать заявление, а он тут расплакался, что в командировку его отправляют. Сказал мне, положа руку на сердце. Как только я заявление забрал, оказалось, что он нигде не работает, — рассказал мужчина.

По словам пенсионера, родной сын бил по голове и туловищу в течение 40 минут.

Он бьёт по костям, по голове, по спине. Бьёт по таким местам, чтобы было одновременно больно, но и не оставались синяки. Он просто хочет от меня избавиться, — признался дедушка.

По решению суда, 5/6 квартиры принадлежит пенсионеру. Он говорит, что хочет продать свою долю и переехать в Санкт-Петербург к дочери. Однако первая же попытка привести риелтора закончилась конфликтом. Борис Георгиевич уже обращался в полицию, но дело на сына так и не завели.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
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