В Чувашии автоледи выгуляла собаку на поводке из машины, к ней пришла полиция

Женщина пояснила, что питомец захотел в туалет, и она решила таким образом довести его до находившейся неподалёку площадки.

Полицейские провели разъяснительную беседу с автоледи из Чебоксар, которая выгуливала собаку странным образом. Собака бежала рядом с машиной по проезжей части, а женщина вела автомобиль и держала поводок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

— По данному факту проводится проверка. Наши сотрудники пообщались с автолюбительницей. Она пояснила, что собака захотела в туалет, и тогда она решила таким образом довести животное до находившейся неподалёку площадки, где можно было остановить машину и спокойно выгулять питомца, — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают, можно ли расценить случившееся как жестокое обращение с животным.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова спасла собаку, которую живодёр тоже привязал к машине.