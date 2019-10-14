Режиссёр "Джокера": Одной из самых ярких сцен фильма не было в сценарии

Эпизод, в котором Хоакин Феникс танцует в ванной комнате, оказался абсолютным экспромтом.

Режиссёр суперзлодейской драмы "Джокер" Тодд Филлипс признался, что одной из самых знаковых сцен фильма не было в изначальном сценарии, передаёт Screen Rant. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс сымпровизировал — и правильно сделал.

Изначально предполагалось, что во время сцены в ванной один из важнейших комикс-злодеев в истории, посмотрев в зеркало, спросит себя: "Что же я наделал?". Однако на съёмках, включив музыку, которую сочинил автор саундтрека, Хоакин Феникс неожиданно для всех начал танцевать. В контексте фильма сцена выглядела пронзительной и жуткой, и её было решено оставить в окончательном варианте картины.

Этот ход оценили и многие зрители. По их словам, танец в ванной показал, что на экране перед нами ещё не Джокер, но уже и не комедиант Артур Флек.

Как уже сообщал Лайф, в послепремьерную неделю фильм "Джокер" продолжает лидировать в российском прокате, собрав за минувший уик-энд 419,5 миллиона рублей. А за выходные в США он собрал 123,7 миллиона долларов, что довело общую сумму до 543 миллионов долларов.