Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с главой штаба Армии США

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл переговоры с главой штаба Армии США Марком Милли. По телефону они обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес. О разговоре сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
— Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли, — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, кандидатуру генерала Марка Милли на пост главы Объединённого комитета начальников штабов американской армии выдвинул президент США Дональд Трамп. Занимавший ранее пост начальника штаба Сухопутных войск ВС США Милли сменил на новой должности генерала Джозефа Данфорда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram