Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с шоковой терапией для Украины

Он заявил, что военные страны — "защитники с большой буквы", с которыми придётся иметь дело врагу.

Президент Украины Владимир Зеленский, посещая сегодня Донбасс по случаю Дня защитника, назвал вооружённый конфликт на востоке страны шоковой терапией для государства.

— Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией, — сказал Зеленский.

Он считает, что подобные времена — моменты истины для народа, когда он оказывается на распутье: либо исчезнуть, либо "родиться второй раз". По его мнению, Украина выбрала второй путь.

Он заверил, что Украина будет защищать своё право оставаться неделимым государством и несогласным с этим придётся иметь дело с украинскими военными — защитниками с большой буквы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдачи национальных интересов и "капитуляции" страны не произойдёт.

Что касается Крыма, он вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".