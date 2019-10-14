Врачи предупредили об опасности диеты с 16-часовым голоданием

По мнению специалистов, подобный режим питания является слишком тяжёлым для организма.

Одна из самых популярных диет под названием 16/8 вызвала критику со стороны врачей-гастроэнтерологов. Как отмечают специалисты, эффективность данного метода похудения не только вызывает вопросы, но и скорее оказывает отрицательное воздействие на организм. В частности, диету не рекомендуют людям в возрасте и с проблемным здоровьем.

По условиям данной диеты человек должен в течение суток 16 часов голодать, разрешается лишь пить воду. Зато в оставшиеся восемь часов разрешается есть, что угодно, как в плане состава пищи, так и в её объёмах. Однако врачи предупреждают, что подобный подход скорее растянет желудок, чем позволит сбросить человеку лишние килограммы.

— В этом случае, при диете 16/8, нарушаются все каноны правильного питания. Скорее всего, наголодавшись и не имея ограничений, человек съест сразу большой объём еды. Будет растягиваться желудок, чувство сытости не будет наступать никогда, — рассказал порталу News.ru врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

Также врач добавил, что оптимальный режим приёма пищи — через каждые три часа, но важно потреблять еду небольшими порциями. С Виталием Румянцевым полностью согласна другой врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— Диета нарушает наши внутренние биоритмы. Организм устроен так: в течение часа после пробуждения должен быть стул. В этот же первый час после подъёма обязателен первый приём пищи. В 12 часов — это уже поздно. Сбивается работа ферментативной системы: в норме пик выработки приходится на 12–14 часов и по этой причине объёмным должен быть именно обед. А у человека на диете 16/8 на это время приходится первый приём пищи, — объяснила врач.

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