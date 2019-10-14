В Башкирии экс-депутата насмерть придавило деревом

Рим Каюмов вместе с сыном и ещё несколькими человеками заготавливал лес для нового дома.

В лесу рядом с деревней Бадряш Янаульского района Башкирии при трагических обстоятельствах 12 октября погиб экс-депутат сельсовета и директор местного лицея Рим Каюмов. 59-летнего мужчину насмерть придавило деревом.

— У него сын строил дом, они с ним и ещё несколькими человеками заготавливали лес. Несколько деревьев они срубили и решили оттащить, чтобы погрузить на трактор. А Рим Рифович решил остаться дальше пилить, — рассказали порталу UFA1.RU в образовательном учреждении.

Вернувшись, они обнаружили Каюмова лежащим под деревом. Мужчина ещё дышал, но умер до приезда врачей.

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