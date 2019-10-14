По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека: женщина и мальчик.

В Ростове-на-Дону автобус влетел в остановку с людьми. Как рассказали Лайфу в региональном управлении МВД России, это случилось примерно в 15:20 на улице Добровольского.

Пострадали женщина и один мальчик. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

Информации о погибших нет. Из-за чего произошла авария, пока не известно.

Ранее Лайф сообщал, что мэр Абакана насмерть разбился в ДТП в Красноярском крае.