В Ростове-на-Дону автобус влетел в остановку с людьми. Как рассказали Лайфу в региональном управлении МВД России, это случилось примерно в 15:20 на улице Добровольского.
Пострадали женщина и один мальчик. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.
Информации о погибших нет. Из-за чего произошла авария, пока не известно.
Ранее Лайф сообщал, что мэр Абакана насмерть разбился в ДТП в Красноярском крае.
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