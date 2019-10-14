"Всё по плану". Застрявшая в грязи фура не помешала концерту Киркорова

Народный артист России, Украины и Молдавии собирается работать ближайшие шесть дней без выходных.

В концертном расписании Филиппа Киркорова не будет изменений из-за того, что одна из фур с реквизитом артиста застряла на берегу реки Печоры в Республике Коми. Подробности Лайфу рассказала пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.

— Всё по плану. Они перемещались в город Усинск, никто не пострадал. Просто не все артисты готовы через такие преграды проходить, чтобы показывать шоу. Я не думаю, что многие артисты гастролируют по таким городам и дарят праздник практически всем жителям страны, — рассказала Успенская.

В окружении Киркорова рады, что жители Усинска смогут посмотреть настоящее шоу, ведь не зря в город приехало пять фур с оборудованием к полноценному масштабному шоу, с костюмами, декорациями.

Как ранее сообщал Лайф, один из грузовиков с декорациями застрял на переправе на реке Печоре. Вскоре концертную фуру смогли сдвинуть.