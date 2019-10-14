Медведев потребовал от губернаторов прекратить лгать о статистике смертности

Тех, кого поймают на манипуляциях со статистикой, ждут "весьма и весьма неприятные последствия".

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипулировать статистикой смертности. Об этом глава правительства сказал в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

— По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это враньё. В прямом смысле этого слова, — заявил Медведев.

Он поясняет, что данные "подгоняли под нормативные акты", чтобы "не прилетело по голове". По словам главы правительства, манипуляции были замечены в статистике по сердечно-сосудистым патологиям и онкологии.

Премьер предупредил, что если в дальнейшем кого-то из региональных руководителей поймают на манипуляциях со статистикой, то "последствия будут весьма и весьма неприятные".

Он добавил, что "враньё необходимо прекращать".