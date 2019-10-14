Украинские националисты вышли на марш в центре Киева

По предварительным данным нацполиции, в шествии радикалов приняли участие около пяти тысяч человек.

В День защитника Украины представители местных националистических организаций вышли на общий марш в Киеве. Поводом для проведения ежегодного шествия также стало и то, что 14 октября считается днём создания Украинской повстанческой армии* (УПА*), воевавшей в годы Великой Отечественной войны на стороне гитлеровской Германии.

Шествие колонны националистов началось от парка Шевченко. Участники несли флаги украинских националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус" (политическое подразделение нацбатальона "Азов"). Кроме того, было много флагов экстремистской организации "Правый сектор"* .

Радикалы скандировали националистические лозунги, а также высказывались против применения "формулы Штайнмайера", регламентирующей порядок разведения сил и средств в Донбассе и придания особого статуса региону.

Большинство участников марша были одеты в военную, камуфляжную форму. Некоторые скрывали свои лица балаклавами.

Как сообщал Лайф, накануне празднования Дня защитника Украины состоялся концерт ультраправых музыкантов, который посетил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Примечательно также и то, что организатором националистического концерта стал обвиняемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны бойцы ОУН-УПА* совершали массовые убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных Украины и Белоруссии. Подразделения украинских националистов также входили в состав охранных, карательных батальонов гитлеровской армии, в том числе в части СС, в рядах которых принимали участие в боях против советских войск.

По разным оценкам, жертвами украинских националистов стали около ста тысяч мирных жителей, среди которых женщины и дети. Тем не менее парламент Украины 9 апреля 2015 года принял закон о героизации ОУН-УПА и предоставил её участникам право на социальные гарантии.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.