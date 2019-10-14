В британской тюрьме нашли мёртвым педофила, жертвами которого стали 200 детей

Мужчина притворялся учителем английского в бедных христианских общинах Куала-Лумпура.

В британской тюрьме в одной из камер нашли мёртвым заключённого Ричарда Хакла. За многочисленные преступления против малайзийских детей его приговорили к 22 пожизненным срокам.

— Заключённый тюрьмы Фулл-Саттон Ричард Хакл скончался 13 октября. Было бы неуместно комментировать, пока идёт полицейское расследование, — передаёт The Guardian слова представителя Управления тюрьмами Великобритании.

Отмечается, что фотограф Ричард Хакл представлялся учителем английского языка и выдавал себя за филантропа в бедных христианских общинах Куала-Лумпура. Мужчина издевался над детьми в возрасте от шести месяцев до 12 лет. С 2006 по 2014 год его жертвами стали около 200 человек.

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