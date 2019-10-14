Тест показал, сколько москвичей страдают депрессией

Он включал 21 вопрос, который касался эмоционального состояния и ожиданий от будущего.

Более 15 тысяч москвичей прошли тест на симптомы депрессии, состоящий из 21 вопроса. Оказалось, что подавляющее большинство (73,6%) участников исследования не страдают этим расстройством.

Пройти тест можно онлайн на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения или в 23 территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и в 27 семейных центрах.

— У 73,6% москвичей нет признаков депрессии, у 26,4% москвичей, предположительно, есть проявление депрессивного состояния, — рассказали о результатах теста в информационном центре Правительства Москвы.

Ранее в Департаменте труда и социальной защиты населения назвали признаки "маскированной депрессии".