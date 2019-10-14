Пятерых детей сбили на пешеходном переходе в Перми

Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой.

Наезд на целую группу малолетних пешеходов произошёл на зебре у перекрёстка улиц Братьев Игнатовых и Мира. Как сообщила в своём фейсбуке глава пресс-службы Пермской мэрии Наталья Шушпанова, по предварительным данным, дети начали переходить улицу на зелёный сигнал светофора, но из-за скопления людей не увидели "мазду", которая в этот момент завершала выезд с перекрёстка.

— В результате двое детей восьми лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации. Ещё трое, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, — сообщила Шушпанова.

Водитель, по словам очевидцев, находится в шоковом состоянии. Вот только, по его словам, дети переходили улицу на красный свет и буквально выскочили ему под колёса.

— Я ехал по улице Мира и хотел повернуть на Братьев Игнатовых на зелёный сигнал светофора, но в этот момент группа детей очень резко выбежала на дорогу на красный сигнал, — приводит слова автовладельца "КП в Перми".

Все обстоятельства инцидента выясняются. А на месте ДТП всё ещё работают сотрудники полиции.