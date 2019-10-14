Правозащитница назвала страшными выводы о склонности Хачатуряна к педофилии

Правозащитница Ева Меркачёва заявила, что в обнародованных сегодня результатах посмертной психологической экспертизы Михаила Хачатуряна нет ничего нового. По её словам, специалисты уже проанализировали всю жизнь убитого.

Вместе с тем Меркачёва признала ужасность выводов о склонности Михаила Хачатуряна к педофилии.

— Самые страшные для нас выводы — это то, что у Хачатуряна была тяга к несовершеннолетним и были сексуальные расстройства, — сказала она телеканалу "360".

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они сознались в убийстве, но заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства. Сегодня стали известны результаты очередной посмертной экспертизы Михаила Хачатуряна, которые подтвердили его склонность к педофилии.