В Подмосковье сосед избил серебряную призёршу Олимпиады по боксу Софью Очигаву

Мотивы нападения соседа на именитую спортсменку не приводятся. Повреждения женщины классифицированы как лёгкий вред здоровью.

На Софью Очигаву, серебряную призёршу Олимпийских игр и многократную чемпионку Европы по боксу, напал её сосед. От мужчины она получила телесные повреждения и услышала угрозы расправы. Подробности ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

— В дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения о том, что на лестничной площадке одного из домов на неё было совершено нападение. Правоохранителями был установлен местный житель 1991 года рождения, который в ходе конфликта причинил ей телесные повреждения и угрожал убить её, — рассказали агентству в ГУ МВД России по Московской области.

Теперь сосед спортсменки стал фигурантом уголовного дела по статьям 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Казахстане в прошлом году после нападения вооружённых ножами мужчин скончался олимпийский призёр фигурист Денис Тен.