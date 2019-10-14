В Кузбассе спасатели трижды возвращали женщину к жизни после клинической смерти

Они на протяжении получаса не оставляли попыток спасти пострадавшую, но когда казалось, что она дышит сама, сердце снова останавливалось.

Жительница Новокузнецка внезапно потеряла сознание в автобусе и впала в состояние клинической смерти. Она осталась жива благодаря счастливому стечению обстоятельств и упорности сотрудников военизированного горноспасательного отряда Кемеровской области.

— За экстренной помощью обратился водитель автобуса, который в момент, когда его пассажирка потеряла сознание, проезжал мимо расположения горноспасательного отряда. У женщины уже отсутствовало сердцебиение и дыхание, — рассказали в МЧС России.

Спасатели подключили женщину к переносному аппарату искусственной вентиляции лёгких, который применяется при оказании помощи пострадавшим при авариях на угольных предприятиях. При этом помощник командира ВГСП Евгений Файзуллин, дежурный командир отделения Новокузнецкого ВГСО Андрей Никулин и респираторщик Евгений Земцев на протяжении получаса не прекращали попыток привести её в чувства. Они проводили вентиляцию лёгких и делали непрямой массаж сердца.

Три раза спасателям казалось, что женщина спасена. Она начинала дышать, но снова впадала в состояние клинической смерти. Им приходилось снова и снова предпринимать попытки вернуть её к жизни, и им это удалось. Приехавшим врачам спасатели передали женщину, которая уже пришла в себя и могла разговаривать.

Ранее сообщалось, что в Волгограде спасатели сняли с окна восьмого этажа трёхлетнего ребёнка.