Астраханца приговорили к 25 годам колонии за 43 эпизода насилия над детьми

Извращенец приглашал их домой под предлогом игр на приставке, после чего совершал надругательства.

Астраханца суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима. 58-летний местный житель за четыре года совершил действия сексуального характера и изнасилования в отношении 43 детей, сообщает Следственное управление СК России по региону.

— По версии следствия, в период с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний астраханец под предлогом игр на приставке и компьютере заманивал к себе домой детей в возрасте от девяти до 14 лет, после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования, — сообщают следователи.

Помимо насилия маньяк занимался съёмкой порнографических материалов. Параллельно с отбыванием наказания ему назначено амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

На днях в Томской области межведомственная группа силовиков поймала маньяка, который нападал на женщин в течение 15 лет. Он оказался бывшим сотрудником милиции.