Сборная России по спортивной гимнастике вернулась в Москву после успеха на ЧМ

Национальная команда привезла с мирового первенства три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Сборная России по спортивной гимнастике прилетела в Москву после успеха на чемпионате мира, который завершился 13 октября в Штутгарте. Национальную команду в аэропорту Шереметьево встречали овациями. Лайф пообщался с Никитой Нагорным — чемпионом мира в опорном прыжке.

— Мы очень устали. Спасибо большое за тёплый приём... Наконец смогли доказать стране, да и всему миру, что гимнасты российские могут бороться за золотые медали, — сказал он корреспонденту Лайфа и добавил, что секрет успеха заключается в вере и тренировках.

Россияне привезли с мирового первенства три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Золото завоевала мужская сборная в командном многоборье, а также Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Серебро взяла женская сборная в командном многоборье и Артур Далалоян в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке. Бронзу на родину привезли Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях и Далалоян в упражнениях на перекладине.