Жирная и с нитратами. Кабачковая икра с прилавков провалила тест "Росконтроля"

Ни один из проверенных образцов не был рекомендован к покупке из-за слишком высокого содержания нитратов, а также неверно указанной пищевой ценности.

Эксперты "Росконтроля" проверили кабачковую икру пяти популярных торговых марок: "Грядка удачи", "Пиканта", "Маринадовъ", "Дядя Ваня", "Коллекция ретро". Продукт проверяли по 40 параметрам оценки качества и безопасности продукции. В частности, эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, обратили внимание на пищевую ценность, в том числе массовую долю жира. Кроме того, продукт проверили на концентрацию токсичных элементов, провели скрининг на 140 современных пестицидов, замерили уровень нитратов, а также оценили органолептические свойства (запах, вкус и цвет).

Сначала о хорошем: в проверенной икре нет консервантов и относительно невысокое содержание соли. Причём в образцах "Дядя Ваня" и "Пиканта" — даже меньше, чем предусмотрено ГОСТом. А вот жира во всех банках больше, чем указали производители, и это плохо. Например, в икре из "Коллекции ретро" оказалось в 10 раз больше жира, чем указано на этикетке (там был заявлен лишь 1%). Производитель икры "Маринадовъ" тоже ошибся с жирностью, причём более чем в 6 раз, а в образце "Грядка удачи" показатели жирности показали двукратное превышение.

Эксперты "Росконтроля" не спорят: жиры, поступая в организм человека с пищей, являются наиболее эффективным источником энергии. Но лгать покупателям категорически нельзя.

Если фактическое содержание жиров в продукте более чем в 10 раз превышает заявленное изготовителем в маркировке, то калорийность 100 г такого продукта также будет более чем на 90 ккал выше. Сетует ведущий эксперт Анна Плахотник

Это очень существенно, ведь согласно маркировке калорийность кабачковой икры рассматриваемых брендов составляет от 43,8 до 95 ккал.

Скрининг икры на содержание 140 современных пестицидов нарушений, к счастью, не выявил. Содержание токсичных элементов в образцах невысокое, лишь в икре "Маринадовъ" оказалось достаточно много кадмия, но не больше, чем разрешает технический регламент. Патулин тоже не обнаружен. А вот нитратов абсолютно во всех образцах гораздо больше, чем допускается обязательными требованиями безопасности. Самое высокое — в икре "Дядя Ваня".

Таким образом, все проверенные образцы занесены в Список товаров с замечаниями из-за слишком высокого содержания нитратов, а также неверно указанной пищевой ценности.