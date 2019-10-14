Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Его могут учредить уже в следующем году. Планируемый срок вступления в силу проекта — ближайший январь.

Минобороны России предлагает установить в стране новый памятный день — День Русской Америки. Он, приуроченный к основанию императором Павлом I Российско-американской компании для освоения Аляски, будет отмечаться 19 июля или 8 июля по старому стилю.

— В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвящённые Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества, — сказано в подготовленном ведомством проекте президентского указа. Идея выдвинута на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Российско-американская компания была основана в 1799 году и вела промысловую деятельность и разведку полезных ископаемых на тихоокеанском побережье Северной Америки. Компанией был основан Форт Росс, который сейчас действует как музей. Он расположен в 80 километрах от Сан-Франциско.

В 2014 году депутат Госдумы Михаил Дегтярёв направил в МИД предложение затребовать у США часть территорий штата Калифорния, которые когда-то принадлежали России.