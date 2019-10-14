Жительница Кургана заявила, что врачи довели её ребёнка с раком мозга до комы

Четырёхлетнего мальчика несколько раз госпитализировали с подозрением на менингит.

В Кургане четырёхлетний мальчик с опухолью мозга впал в кому из-за того, что в течение трёх месяцев его лечили не от той болезни. Об этом заявила мать ребёнка Катерина Бумагина в сообществе "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте".

По словам женщины, её сын заболел 23 июля, у него болела голова и была сонливость. Педиатр эти симптомы объяснил просто как реакцию на погоду. 4 августа мальчика госпитализировали с подозрением на менингит. Ребёнка три недели продержали в инфекционном отделении.

Через три дня мальчик снова пожаловался на головную боль. Врачи посчитали, что это последствия менингита, и снова положили ребёнка в инфекционное отделение. Через неделю с положительными анализами его выписали.

Но вскоре мальчику снова стало плохо. Родители добились того, чтобы его положили в медицинское учреждение Красного Креста. Их уже хотели выписывать, когда врачи решили сделать компьютерную томографию — им не понравилось сердцебиение и дыхание ребёнка.

Мальчика ввели в искусственную кому, после чего ему сделали МРТ. Исследование показало, что у него опухоль в голове. Мать жалуется, что врачи плохо следят за состоянием ребёнка и не направляют его на операцию.

Похожий случай произошёл в Ленобласти. Там подросток две недели жил с инсультом, пока его лечили от менингита.