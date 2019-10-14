Под Воронежем пьяный участковый протаранил на встречке машину с двумя сёстрами

13-летнюю девочку, на чью сторону пришёлся удар, с трудом удалось достать из покорёженного автомобиля. Обе были госпитализированы.

В Воронежской области пьяный полицейский на "шевроле" выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль ВАЗ-21140. СУ СК РФ по региону уже возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего старшего участкового полиции отдела МВД в Аннинском районе.

Следователи установили, что полицейский в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Находившиеся в ВАЗе сёстры, 20 и 13 лет, были госпитализированы. Травмы младшей, на чью сторону пришёлся удар, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Теперь девочке предстоит длительное лечение.

ГУ МВД России по Воронежской области по факту пьяного ДТП с участковым проводится служебная проверка. По её результатам сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель автомобиля Renault Logan внезапно выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов.