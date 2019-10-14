Задержаны мажоры, которые забили до смерти биатлониста и сняли это на видео

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В СК РФ заверили, что никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие.

В Красноярске задержаны двое молодых людей, которые в нетрезвом состоянии избили своего знакомого у него дома, и в итоге он скончался.

В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются, — рассказали в Следственном комитете РФ.

Теперь будет решаться вопрос об их аресте. Следователи сообщают, что один из задержанных оказался ранее судим за мошенничество и грабёж, а второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

К делу приобщили и видео, которое в неадекватном состоянии снял один из молодых людей. Он со странной мимикой показывал на камеру своё лицо, забрызганное кровью.

Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений, — заверили в СК РФ.

Как ранее рассказывал Лайф, избиение было совершено 15 сентября. 24-летний и 29-летний приятели повздорили по телефону со своим новым 31-летним знакомым. Они отправились к нему домой и избили на лестничной площадке. Мужчина через несколько дней умер в больнице.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

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