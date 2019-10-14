Задержаны мажоры, которые забили до смерти биатлониста и сняли это на видео

В СК РФ заверили, что никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие.

В Красноярске задержаны двое молодых людей, которые в нетрезвом состоянии избили своего знакомого у него дома, и в итоге он скончался.

— В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются, — рассказали в Следственном комитете РФ.

Теперь будет решаться вопрос об их аресте. Следователи сообщают, что один из задержанных оказался ранее судим за мошенничество и грабёж, а второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

К делу приобщили и видео, которое в неадекватном состоянии снял один из молодых людей. Он со странной мимикой показывал на камеру своё лицо, забрызганное кровью.

— Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений, — заверили в СК РФ.

Как ранее рассказывал Лайф, избиение было совершено 15 сентября. 24-летний и 29-летний приятели повздорили по телефону со своим новым 31-летним знакомым. Они отправились к нему домой и избили на лестничной площадке. Мужчина через несколько дней умер в больнице.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.