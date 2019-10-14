Лавров рассказал, как в студенчестве варил бетон

Глава российского МИД на протяжении четырёх лет работал на стройках в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что варил бетон во времена студенческой молодости. Он поделился воспоминанием в ответ на слова журналистки "России 24" о том, что министр культуры Владимир Мединский во времена учёбы в МГИМО варил клей из муки, чтобы расклеивать газеты.

— В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества — бетон. Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни — в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона, — ответил глава МИД России.

Ранее министр рассказал, как, будучи первокурсником МГИМО, вместе с Анатолием Торкуновым — нынешним ректором вуза — рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни в стройотряде. Он также признался, что не хотел поступать в МГИМО.