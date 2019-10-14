Лайф публикует видео обмена подарками между Путиным и саудовским королём

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Члены королевской династии могут переименовать птицу, если им не понравится её кличка.

Появилось видео, как российский лидер Владимир Путин дарит камчатского кречета королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду.

Лайф рассказывал, что это самка кречета по кличке Альфа. Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду предоставят возможность переименовать птицу, если ему не понравится эта кличка.

Саудовский король вручил в ответ президенту России картину с традиционным арабским орнаментом, который изображают на коврах.

Напомним, Путин в последний раз посещал королевство в 2007 году.

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