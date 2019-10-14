Мэр Саратова пообещал снести гаражи, где была убита 9-летняя Лиза

В районе проведут ревизию. Под ковш экскаватора может пойти всё, что не оформлено в собственность.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что власти города намерены снести гаражи, где была убита девятилетняя Лиза. По его словам, подобных строений десятки тысяч, больше 200 кооперативов. И всё, что не находится в собственности или не благоустроено, теперь под вопросом.

— Сейчас мы проведём эту работу, поймём, как подойти к этому, — сказал мэр. — Надо понимать, что находится в собственности, какие права на земельные участки. Всё, что не благоустроено, в полуразваленном состоянии, — мы будем инициировать снос.

Ранее Лайф сообщал, что мама жестоко убитой Лизы записала видеообращение и со слезами на глазах поблагодарила всю Россию за поддержку и сочувствие.

Напомним, ранее судимый местный житель напал на девочку, когда она шла через гаражи и пустырь рано утром в школу. Преступления никто не видел, потому что там мало кто ходит — дорога к учебному заведению от многоэтажных домов совершенно не благоустроена. Теперь, когда случилась трагедия, решать эту проблему намерены по всей Саратовской области.