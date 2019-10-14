В Новосибирске таксист вышвырнул пассажирку из авто после "неудобных вопросов"

Агрессивный водитель не был готов объяснить, почему он работает под видом другого лица.

Жительницу Новосибирска Ксению и её двухлетнего ребёнка таксист вышвырнул из автомобиля, когда она спросила, почему его лицо не похоже на то, что указано в профиле водителя. Подробности инцидента Ксения рассказала Лайфу.

— В 9:20 примерно я вызвала Gett-такси и в 9:35 уже ехала в нём с ребёнком двух лет. Обычно я проверяю, чтобы номер машины, марка и водитель совпадали. В этот раз проверила только марку и номер, торопилась. Уже во время поездки я поняла, что водитель приехал на тот, что заявлен в карточке. Меня это напугало, и я начала задавать водителю вопросы, — рассказала женщина.

Мужчина повернул в ближайший двор, вышел из машины, открыл дверь заднего сиденья, схватил ребёнка и стал его вытаскивать из салона вместе с Ксенией. В ответ женщина начала кричать.

— Он потаскал меня, выбросил мои вещи и быстро уехал, потому что набежали на крик люди. Всё произошло быстро, буквально в минуты. У меня болит затылок, но я не помню ударов. Я пыталась отобрать ребёнка и не чувствовала их. Заявление в полицию я написала. Он не числится в этом такси. Он приехал под карточкой другого водителя. Он вообще не известно кто. Это самое страшное, — добавляет женщина.

Этим летом Лайф рассказал о происшествии в подмосковной Коломне. Там таксист обещал изнасиловать 20-летнего парня за то, что тот требовал везти его за цену "Яндекс.Такси", а не за сумму, которую вдруг назначил водитель. В Брянске пассажиры, наоборот, напали на таксиста, который попросил их не пить пиво в салоне авто.