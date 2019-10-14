Красноярский мажор заявил, что не помнит, как забил знакомого до смерти

Пострадавший 22 дня находился в состоянии комы. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Андрей Шилов, автор видео с жестоким избиением биатлониста, заявил, что в тот роковой вечер вместе с приятелем Сергеем Шмелёвым был в сильном алкогольном опьянении. По словам молодого человека, он ничего не помнит. Об этом сообщает Mash.

Как ранее сообщал Лайф, 24-летний и 29-летний приятели после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому мастеру спорта по биатлону Дмитрию Сисигину и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире Дмитрия.

После жёсткого избиения Сисигин 22 дня провёл в коме. Трепанация черепа и усилия врачей спасти мужчину не смогли. Он скончался. Мажоров уже задержали. В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю заверили, что связи их родителей никак не повлияют на расследование.