В Новороссийске задержали экс-майора милиции с 4 кг тротила

Сотрудники ГИБДД остановили такси, в котором ехал экс-милиционер. Он заявил, что вёз взрывчатку в полицию, чтобы сдать.

Сегодня в Новороссийске на улице Осоавиахима сотрудники ДПС остановили такси, в котором находился бывший майор милиции Дымовский Алексей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В автомобиле был обнаружен мешок с четырьмя килограммами взрывчатого вещества (предположительно, тротила). По словам таксиста, мешок Дымовский вёз сдавать в правоохранительные органы. Сам экс-майор объяснил, что тротил обнаружил в карьере в 2016 году, но лишь сегодня решил сдать взрывчатое вещество. Он был доставлен в отделение для дачи объяснений и в итоге отпущен.

Как рассказали местные журналисты, им позвонил Дымовский и попросил приехать, сказав, что хочет сдать тротил и сделать это в присутствии представителей прессы. Со слов экс-майора, три года назад были выброшены вещдоки — их нужно было ликвидировать в течение часа — и сотрудники МВД тогда вывезли их в овраг. Дымовскому это рассказал друг из МВД. Алексей отправился туда, увидел там наркотики, патроны, тротил. Тротил он забрал к себе в лес. Мужчина живёт в горном ауле в полузаброшенном доме — разводит гусей и кур.

— Сегодня мы приехали на двух машинах — он на такси, мы на своей — в отдельное место в лесу. Он ушёл в лес, вернулся с мешком и сказал, что хранил этот тротил здесь три года. Мы записали видео в лесу. Потом он с мешком тротила сел в такси, а мы в свою машину и ехали за ним. Проехали два квартала, как вдруг нас подрезают машины с мигалками, — рассказали журналисты.

— Вот, соответственно, и тротил. Кусочки падают вон. Вот такой вот, слоится, крошится — внешне похож на камни. Ну по весу полегче камней, но потяжелее пенопласта. Сейчас мы направляемся в отдел на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, — рассказывает мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новороссийску пока не прокомментировали произошедшее.