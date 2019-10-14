"Жёстче фильмов я не видел". Порно вместо НТВ показали зрителям под Рязанью

В городе Новомичуринске Рязанской области телезрителям вместо программы "Место встречи" на НТВ показывали жёсткое порно. Об этом журналистам рассказал один из местных жителей, которого бабушка вызвала домой с работы, чтобы он лично убедился в её словах.

— У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жёстче фильмов я не видел, — приводит слова молодого человека КП.

По его словам, фильм транслировался по ТВ около часа, в это время он пытался объяснить директору местной компании-провайдера, что в эфире совсем не то, что должно быть, но ему только посмеялись в ответ: мол, это невозможно.

В то же время директор организации заявил, что, по его данным, всё продлилось около 10–15 минут. Причиной сбоя стал человеческий фактор: сотрудник неверно подключил кабели, в результате чего в эфир пошёл сигнал не с того спутника.