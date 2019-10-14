ЕС поддержал таинственный план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Страны Европы одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, представленный главой украинского МИД Вадимом Пристайко. Об этом сказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которую цитирует ТАСС.

По словам Могерини, министр представил коллегам в Люксембурге достаточно всеобъемлющий документ, удовлетворительный как по реформам в стране, так и по ситуации в Донбассе.

— Мы видим некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его, — отметила глава европейской дипломатии.

Детали плана не называются. В то же время Могерини вновь сказала о приверженности территориальной целостности Украины и поддержке суверенитета этой страны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о существовании тайного "плана Б" по урегулированию ситуации в Донбассе, который может стать альтернативой минским договорённостям. Он отказался раскрыть подробности стратегии Киева, отметив только, что его не устраивает нынешний формат соглашений.

1 октября участники трёхсторонней группы по урегулированию конфликта в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера" — документ, определяющий механизм закрепления за востоком Украины особого статуса, а также возможной амнистии и выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Шестого октября тысячи украинцев стали протестовать против реализации этого соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия "формулы" — это капитуляция Украины.

Минские соглашения, которые были подписаны представителями Киева, ДНР и ЛНР, предусматривают прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению особого статуса за Донбассом, а также проведение выборов в республиках.