Трамп: Курдов может защищать от Турции хоть Асад, хоть Бонапарт

Он пожелал любому из возможных защитников удачи, а также отметил, что американские войска находятся в семи тысячах миль от места военных действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему без разницы, кто встанет на защиту сирийских курдов. Об этом он написал в своём твиттере.

По словам главы Соединённых Штатов, его устраивает любой вариант, хоть это будет Башар Асад, Россия, КНР или Наполеон Бонапарт.

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

При этом он пожелал стороне, которая встанет на защиту курдов, удачи, а также отметил, что американские войска находятся в семи тысячах миль от места военных действий.

....I would much rather focus on our Southern Border which abuts and is part of the United States of America. And by the way, numbers are way down and the WALL is being built! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Также американский лидер заявил, что США после победы над ИГИЛ* в значительной степени из Сирии вывели свои войска.

Взамен того чтобы беспокоиться о Сирии, отметил Трамп, он предпочёл бы сосредоточиться на нашей южной границе с Мексикой. Американский лидер добавил, что там вовсю строится стена.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.