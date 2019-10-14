Трамп: Курдов может защищать от Турции хоть Асад, хоть Бонапарт

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Он пожелал любому из возможных защитников удачи, а также отметил, что американские войска находятся в семи тысячах миль от места военных действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему без разницы, кто встанет на защиту сирийских курдов. Об этом он написал в своём твиттере.

По словам главы Соединённых Штатов, его устраивает любой вариант, хоть это будет Башар Асад, Россия, КНР или Наполеон Бонапарт.

При этом он пожелал стороне, которая встанет на защиту курдов, удачи, а также отметил, что американские войска находятся в семи тысячах миль от места военных действий.

Также американский лидер заявил, что США после победы над ИГИЛ* в значительной степени из Сирии вывели свои войска.

Взамен того чтобы беспокоиться о Сирии, отметил Трамп, он предпочёл бы сосредоточиться на нашей южной границе с Мексикой. Американский лидер добавил, что там вовсю строится стена.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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