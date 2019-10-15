Трамп анонсировал санкции и "уничтожение экономики" Турции

Он также заявил, что американские войска передислоцированы из Сирии, но остались "мониторить ситуацию" в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции из-за проводимой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и в скором времени подпишет указ, разрешающий санкции против бывших и действующих турецких официальных лиц.

Как следует из опубликованного американским лидером документа, рестрикции также будут применены к тем, кто способствует дестабилизирующим действиям Турции в Сирии. Против них предусмотрен широкий набор мер, включая финансовые санкции, ограничения въезда в США и блокировку собственности.

Также будет отменено майское соглашение о снижении пошлин на турецкую сталь, они вернутся на уровень 50%. Кроме того, Вашингтон прекратит переговоры по торговой сделке с Турцией на $100 млрд.

Президент США призвал турецкую сторону обеспечить защиту мирному населению на северо-востоке Сирии и не позволить возродиться ИГИЛ*. Трамп добавил, что покидающие сирийскую землю американские войска будут передислоцированы и останутся в регионе "мониторить ситуацию".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.