Полиция применила силу против участников протеста в Барселоне, есть пострадавшие

Полиция Каталонии применила силу против сторонников независимости региона, которые сегодня принимают участие в акциях протеста в центре Барселоны. Об этом сообщает телеканал 24 horas.
Spanish policemen in Catalonia brutally attack Catalans in the Barcelona’s airport.— Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) October 14, 2019
Thousands of Catalans say enough is enough over the brutal sentence of the #SpanishInquisition #HelpCatalonia #SpainIsAFascistState pic.twitter.com/4dE6EmRxBS
По его данным, манифестация проходит возле полицейского управления, где собралось несколько сотен человек. Участники повалили ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.
Ранее также происходили столкновения между участниками протестов и правоохранителями в аэропорту Барселоны, где шёл митинг сторонников независимости. В результате отменено более 100 рейсов. В течение дня по всему региону проходят акции протеста. Пока есть данные СМИ о 56 пострадавших.
Thousands of Catalans are demonstrating all over the country against the brutal sentence of the Supreme Court. Barcelona airport, roads and train tracks completely collapsed. Permanent mobilization until #Catalonia is free! #SentenciaProces pic.twitter.com/OQxo20jfW1— Janne Riitakorpi (@JanneRiitakorpi) October 14, 2019
Верховный суд Испании сегодня вынес вердикт в отношении каталонских политиков, они приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.
1 октября 2017 года в Каталонии состоялось голосование о выходе из состава королевства. Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости в республике. В ответ власти Испании задействовали ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции, ограничив самоуправление региона.
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