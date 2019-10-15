Полиция применила силу против участников протеста в Барселоне, есть пострадавшие

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Полиция Каталонии применила силу против сторонников независимости региона, которые сегодня принимают участие в акциях протеста в центре Барселоны. Об этом сообщает телеканал 24 horas.

По его данным, манифестация проходит возле полицейского управления, где собралось несколько сотен человек. Участники повалили ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.

Ранее также происходили столкновения между участниками протестов и правоохранителями в аэропорту Барселоны, где шёл митинг сторонников независимости. В результате отменено более 100 рейсов. В течение дня по всему региону проходят акции протеста. Пока есть данные СМИ о 56 пострадавших.

Верховный суд Испании сегодня вынес вердикт в отношении каталонских политиков, они приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялось голосование о выходе из состава королевства. Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости в республике. В ответ власти Испании задействовали ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции, ограничив самоуправление региона.

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