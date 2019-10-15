Полиция применила силу против участников протеста в Барселоне, есть пострадавшие

Полиция Каталонии применила силу против сторонников независимости региона, которые сегодня принимают участие в акциях протеста в центре Барселоны. Об этом сообщает телеканал 24 horas.

Spanish policemen in Catalonia brutally attack Catalans in the Barcelona’s airport.

Thousands of Catalans say enough is enough over the brutal sentence of the #SpanishInquisition #HelpCatalonia #SpainIsAFascistState pic.twitter.com/4dE6EmRxBS — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) October 14, 2019

По его данным, манифестация проходит возле полицейского управления, где собралось несколько сотен человек. Участники повалили ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.

Ранее также происходили столкновения между участниками протестов и правоохранителями в аэропорту Барселоны, где шёл митинг сторонников независимости. В результате отменено более 100 рейсов. В течение дня по всему региону проходят акции протеста. Пока есть данные СМИ о 56 пострадавших.

Thousands of Catalans are demonstrating all over the country against the brutal sentence of the Supreme Court. Barcelona airport, roads and train tracks completely collapsed. Permanent mobilization until #Catalonia is free! #SentenciaProces pic.twitter.com/OQxo20jfW1 — Janne Riitakorpi (@JanneRiitakorpi) October 14, 2019

Верховный суд Испании сегодня вынес вердикт в отношении каталонских политиков, они приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялось голосование о выходе из состава королевства. Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости в республике. В ответ власти Испании задействовали ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции, ограничив самоуправление региона.