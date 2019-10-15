Изменил с двумя мужчинами. Бывшие рассказали, как поняли, что пора разводиться

Пользователи портала Reddit поделились историями из своей жизни, после которых поняли, что выбрали не того человека. Тема собрала уже больше 16 тысяч комментариев.

Так, например, пользователь с ником BigHairyApeMan рассказал, что осознал свою ошибку на похоронах брата, когда его девушка начала потасовку из-за ревности, потому что другие женщины подошли его обнять в знак соболезнования.

StephanieQ312 призналась, что разочаровалась в своём супруге уже на следующее после свадьбы утро, потому что он стал другим человеком. Во время поездки на машине он взял её за голову и стукнул об окно, хотя до свадьбы руки на неё не поднимал.

Kindatoastytoes рассказала историю своей сестры, муж которой спустя пять месяцев после свадьбы тоже сильно изменился. Перестал быть таким милым, как раньше, стал более молчаливым, а "поцелуи на ночь" стали скучными. Однажды вечером он предложил ей поговорить, а потом расплакался и признался, что гей. После этого девушка решила уйти.

Девушка с ником Ersul010762 бросила своего мужа после того, как он заявил, что попытка суицида её сына помешала ему отпраздновать день рождения своей бывшей.

Elocinardnassac смогла бросить своего неверного супруга лишь со второго раза. Сперва она узнала, что он спал с женой её брата, которая к тому же была подружкой на её свадьбе. Этот эпизод женщина простила, однако спустя пять месяцев всё равно ушла от партнёра, потому что в их спальне нашла его фотографии с двумя мужчинами.