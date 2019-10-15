Эспер: Вторжение Турции в Сирию привело к многочисленным жертвам

Операция Турции в Сирии привела к большим жертвам и разрушениям, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства США.

— Невзирая на возражения и неоднократные предупреждения со стороны США и международного сообщества, президент Турции Эрдоган приказал начать одностороннее вторжение на север Сирии, результатом чего стало большое количество жертв, беженцев, разрушений, — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов в краткие сроки уничтожить турецкую экономику из-за проводимой Анкарой военной операции в Сирии.