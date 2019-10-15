Оскароносная Оливия Колман рассказала, что её муж украл у королевы

Британская актриса Оливия Колман, в нынешнем году ставшая обладательницей премии "Оскар" за роль королевы Елизаветы II в фильме "Фаворитка", рассказала, что её супруг, писатель Эд Синклер, украл из Букингемского дворца необычный "сувенир".

Как передаёт Independent, во время посещения благотворительного мероприятия во дворце Синклер прихватил с собой домой рулон туалетной бумаги. По словам Колман, единственной целью сделать это было его желание "сказать, что она у нас из Букингемского дворца".

Она также рассказала, что незадолго до "кражи" как раз разговаривала с принцем Уильямом и он показался ей очень милым. Кроме того, актриса несколько слов посвятила своей будущей премьере, третьему сезону шоу "Корона", в котором она снимается, заявив, что "настоящую" королеву зритель там не увидит, ведь история вымышлена.